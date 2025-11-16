Campanya
Protecció Civil anima a sumar-se al cos de voluntaris amb una crida a la vocació de servei
L'organisme recorda que les inscripcions es poden formalitzar a través del portal e-tràmits.ad
Protecció Civil ha difós a la xarxa social X un vídeo en què quatre membres del cos expliquen què significa formar part del voluntariat i què els impulsa a dedicar temps als altres. Els participants Mertxe, Neus, Àlex i Ricard, destaquen que els valors que els identifiquen són “el respecte, l’altruisme i la solidaritat”, així com “el voler compartir amb la resta de gent i fer alguna cosa pel país”.
El vídeo també subratlla quines qualitats es consideren essencials per integrar-se al grup: “cal tenir vocació de servei, ganes de compartir, compromís i esperit d’equip”, apunten els voluntaris. L'acció serveix per fer una crida a la ciutadania que senti aquesta voluntat de servei i estigui interessada a formar part del cos. Les inscripcions es poden formalitzar a través del portal e-tràmits.ad.