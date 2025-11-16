Seguretat viària
Mobilitat fa una crida a la prudència en el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit
L’objectiu és instar a conduir amb respecte, anticipació i empatia
El Servei de Mobilitat ha fet avui una crida a la ciutadania a respectar les normes, anticipar-se i conduir amb empatia amb motiu del Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit. Segons una publicació difosa pel departament a la xarxa social X, “cada trajecte és una oportunitat per fer-ho millor” i actuar amb responsabilitat al volant.
L'acció forma part de la campanya #Salvavides, que pretén conscienciar sobre la responsabilitat individual al volant i la importància de cada acció per prevenir accidents.