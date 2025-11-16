S'HA PREVIST UNA PARTIDA D'1,2 MILIONS PER AL 2026
L’enderroc de l’antiga clínica de Santa Coloma arriba al capítol final
El Fons de Reserva de Jubilació treballa ara en el concurs per licitar el projecte
Trenta anys després que l’edifici quedés en desús, s’aproxima el capítol final per a l’antiga clínica de Santa Coloma. El Fons de Reserva de Jubilació (propietari de l’immoble) està treballant en la licitació de la redacció del projecte i la direcció d’obra perquè els treballs de demolició es puguin executar finalment durant l’any que ve. I amb aquest objectiu s’ha pressupostat una partida d’1,2 milions d’euros als comptes de l’exercici.
El projecte ha viscut vicissituds diverses i s’ha pressupostat en successius pressupostos; l’any 2020 es va contractar una empresa especialitzada per tirar a terra l’edifici però el comú d’Andorra la Vella s’hi va oposar, esgrimint un informe d’Ordenament Territorial i que calia construir de manera prèvia proteccions per salvaguardar edificis i parcel·les de l’entorn d’un major risc d’estar afectats per caigudes de blocs rocosos a causa de l’enderroc. I en això s’ha estat treballant els últims anys, el projecte de pressupost del Fons de Reserva recorda que la construcció d’aquests elements va començar el febrer del 2024. Durant aquest any s’ha culminat aquesta fase (que ha tingut un cost proper als 3 milions d’euros) i per això ara ja arriba la definitiva. El Fons recorda la necessitat de resoldre una situació anòmala que ha provocat queixes veïnals i que també afecta la seguretat pública, a banda que devalua les propietats de l’ens, que són actius de la guardiola comuna de les pensions. I és que a banda de la clínica i el terreny en el qual s’aixeca, el Fons també és propietari de l’edifici del CREI (abans residència Solà d’Enclar) i de la parcel·la anomenada de La Rocalla.