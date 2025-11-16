BENESTAR
‘L’ABC de la diabetis’ posa l’exercici com una obligació
Creand Fundació i l’Associació de Diabètics d’Andorra, amb el suport del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, van organitzar les jornades L’ABC de la diabetis: esport i alimentació amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis.
Fer exercici és un contracter amb la nostra salut
La trobada va comptar amb la participació d’experts com el catedràtic d’Educació Física, Felipe Isidro, i el llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments Eduardo Reinoso. Isidro va subratllar la importància de l’activitat física: “L’exercici no és una opció, ha de ser una obligació; fer exercici és un contracte amb la nostra salut. Qui no el practica segurament acabarà tenint problemes, malalties i una pitjor qualitat de vida”. L’acte ha destacat que combinar alimentació saludable i activitat física regular és clau per prevenir i controlar la diabetis.