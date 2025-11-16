ANDORRA LA VELLA
El comú adjudica les obres de la zona de descàrrega del Centre de Congressos
El comú va adjudicar a Constructora Hundeka, SLU les obres de modificació de la zona de descàrrega del Centre de Congressos al carrer Doctor Vilanova, per un import de 67.839,80 euros i un termini d’execució de cinc setmanes, segons l’edicte publicat al BOPA. Tal com va explicar el comú, “aquesta actuació respon a la necessitat de millorar la funcionalitat d’aquest espai, que fins ara presentava interferències entre les operacions de càrrega i descàrrega i el pas de vianants per la zona”. “L’àrea actual destinada a maniobres i estacionament de vehicles és insuficient, fet que provoca la invasió de la voravia”, afegeix la corporació.
Sobre els treballs, el Comú detalla que “la modificació preveu el desplaçament lleu del tancament existent cap a l’interior de l’edifici, ampliant l’espai exterior destinat a càrrega i descàrrega sense afectar la via pública”.