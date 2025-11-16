CIBERSEGURETAT
La Cambra organitza una jornada enfocada a la protecció dels negocis
“Conscienciar i capacitar les empreses sobre els riscos i les solucions en matèria de ciberseguretat, oferint coneixements pràctics i estratègics per protegir els seus actius digitals en un entorn cada vegada més complex i amenaçat” és l’objectiu de la jornada organitzada per la Cambra de comerç el proper dijous 20 de novembre a l’Acta Art Hotel d’Andorra la Vella. L’obriran a les 9.15 hores el president de la Cambra, Josep Maria Mas, i la ministra d’Economia, Conxita Marsol. La conferència inaugural posterior anirà a càrrec de Bruno Pérez Juncà, divulgador de ciberseguretat i pèrit judicial informàtic forense. Dues taules rodones abordaran amb experts les noves ciberamenaces i casos reals de ciberatacs que s’han viscut al Principat. El ministre de Transformació Digital, Marc Rossell, tancarà al migdia la jornada. Les inscripcions per als interessats estan obertes al web de la Cambra de comerç (ccis.ad).