EDUCACIÓ
Baró reivindica la digitalizació al servei de l’aprenentatge
El ministre va obrir ahir el primer fòrum de tecnologia educativa
Andorra va acollir el primer fòrum de tecnologia educativa, una trobada impulsada pel Govern i l’EducTech Cluster, amb el suport d’Andorra Telecom, que va reunir professionals del sector educatiu i tecnològic. El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, va inaugurar l’acte destacant que la digitalització “ha de ser una eina al servei del projecte educatiu”. Baró va subratllar que Andorra treballa en diversos àmbits, com la formació docent, la protecció de menors i les competències digitals ètiques i cíviques, i va defensar que aquestes iniciatives “posen la persona al centre de la transformació digital”.
Cal preparar als joves per a un futur tecnològic, però profundament humà
Durant la seva intervenció, Baró va insistir que integrar eines digitals no és suficient i que “la digitalització, per si sola, no és un objectiu”, sinó que ha de servir per acompanyar l’aprenentatge i el desenvolupament individual de cada alumne. A més, va remarcar que el repte és que la tecnologia es converteixi en “aliada del pensament, de la creativitat i de la convivència”, i que educar avui implica preparar els joves per a un futur tecnològic però també profundament humà.
El fòrum ha inclòs dues taules de debat centrades en el paper dels equips directius i en les estratègies de política educativa i ha culminat amb una conferència de la periodista i divulgadora Montserrat Rigall.