successos
Accident entre dos vehicles davant de l’estació d’autobusos
Els ocupants dels vehicles no han resultat ferits
Un accident entre dos vehicles ha tingut lloc aquest matí a la rotonda situada davant de l’estació d’autobusos d’Andorra la Vella, provocant trànsit dens a la zona. L'impacte ha tingut lloc cap a les 12:30 del migdia, quan un dels cotxes ha topat amb l’altre i ha acabat encastant-se contra un senyal de circulació, amb la part davantera destrossada i danys materials significatius.
Els ocupants no han patit ferides, i els conductors han pogut abandonar els vehicles pel seu propi peu. La policia s’ha desplaçat fins al lloc del sinistre per gestionar l’incident.