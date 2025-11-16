successos

Accident entre dos vehicles davant de l’estació d’autobusos

Els ocupants dels vehicles no han resultat ferits

Accident entre dos vehicles davant de l’estació d’autobusos

Accident entre dos vehicles davant de l’estació d’autobusos

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Un accident entre dos vehicles ha tingut lloc aquest matí a la rotonda situada davant de l’estació d’autobusos d’Andorra la Vella, provocant trànsit dens a la zona. L'impacte ha tingut lloc cap a les 12:30 del migdia, quan un dels cotxes ha topat amb l’altre i ha acabat encastant-se contra un senyal de circulació, amb la part davantera destrossada i danys materials significatius.

Els ocupants no han patit ferides, i els conductors han pogut abandonar els vehicles pel seu propi peu. La policia s’ha desplaçat fins al lloc del sinistre per gestionar l’incident.

tracking