Implicació social
El Zumbathon solidari de Creu Roja aplega més de 50 persones
La tercera edició d'aquesta jornada esportiva té com a objectiu recaptar aliments per la botiga solidària de l'entitat
Avui al matí s'ha celebrat la tercera edició del Zumbathon solidari de la Creu Roja, a la plaça Guillemó d'Andorra la Vella. Segons l'organització de la Creu Roja, més d'una cinquantena de persones havien confirmat la seva plaça, però s'espera que la xifra pugui augmentar amb les inscripcions d'última hora. La coordinadora de la botiga solidària de l'entitat, Carine Leclerc, ha assegurat que "l'objectiu del Zumbathon és recaudar diners per aconseguir un estoc estable a la botiga ara que arriba l'època de Nadal".
La botiga solidària té com a finalitat ajudar a qualsevol persona que en un moment donat no poden fer front a una despesa extraordinària o no pot arribar a final de mes, "i aquest més esperem podem recaptar una xifra de diners que ens permeti comprar tots aquest productes per al Nadal, com turrons o panettones", van assegurar des de la Creu Roja.
La jornada, organitzada pel Centre Esportiu Serradells i Princiesport ha brindat gairebé dues hores de zumba ininterromput per a persones de totes les edats