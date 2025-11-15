TRADICIÓ
La tècnica de la pedra seca atrau un centenar de persones
Les jornades volen impulsar la conservació d’aquest mètode
Les XIII Jornades de Pedra Seca – Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, que per primer cop se celebren a Andorra, es van inaugurar ahir amb més de 150 assistents reunits al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Les jornades, que s’allargaran fins demà, tenen com a objectiu impulsar la conservació i transmissió d’aquesta tècnica constructiva tradicional, reconeguda com a patrimoni cultural immaterial per la Unesco el 2018 i, al Principat, el 2024.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va inaugurar l’acte destacant el compromís del Govern amb la preservació de la pedra seca i recordant els avenços fets al país, com la catalogació i restauració d’estructures i l’organització de tallers formatius per transmetre l’ofici a les noves generacions. Bonell va subratllar la importància de la col·laboració institucional i privada, i va elogiar el paper del Centre Sociocultural de Cal Pal i d’entitats com l’APSAT, la Fundació del Solà o la Comunitat de Treball dels Pirineus. Les jornades s’estructuren en tres blocs de debat recerca, formació i arquitectura tradicional i compten amb una quarantena d’investigadors. També s’hi ha previst un taller familiar de construccions en miniatura dissabte al matí. L’esdeveniment està organitzat pel departament de Patrimoni Cultural.