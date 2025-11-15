TRADICIÓ

La tècnica de la pedra seca atrau un centenar de persones

Les jornades volen impulsar la conservació d’aquest mètode

La ministra de Cultura, Mònica Bonell.

SFGA

Redacció
Andorra la Vella

Les XIII Jornades de Pedra Seca Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, que per primer cop se celebren a Andorra, es van inaugurar ahir amb més de 150 assistents reunits al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Les jornades, que s’allargaran fins demà, tenen com a objectiu impulsar la conservació i transmissió d’aquesta tècnica constructiva tradicional, reconeguda com a patrimoni cultural immaterial per la Unesco el 2018 i, al Principat, el 2024.

Aquesta tècnica és reconeguda com a patrimoni cultural de la UNESCO

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va inaugurar l’acte destacant el compromís del Govern amb la preservació de la pedra seca i recordant els avenços fets al país, com la catalogació i restauració d’estructures i l’organització de tallers formatius per transmetre l’ofici a les noves generacions. Bonell va subratllar la importància de la col·laboració institucional i privada, i va elogiar el paper del Centre Sociocultural de Cal Pal i d’entitats com l’APSAT, la Fundació del Solà o la Comunitat de Treball dels Pirineus. Les jornades s’estructuren en tres blocs de debat recerca, formació i arquitectura tradicional i compten amb una quarantena d’investigadors. També s’hi ha previst un taller familiar de construccions en miniatura dissabte al matí. L’esdeveniment està organitzat pel departament de Patrimoni Cultural.

