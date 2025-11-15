CRISI POLÍTICA
El PS s’autosaboteja
Els socialdemòcrates abandonen la majoria a Escaldes, i perden així la meitat del poder parroquial que tenia el partit
El trencament del Partit Socialdemòcrata amb la majoria d’Escaldes obre un escenari complicat per a la formació, que perd de cop la meitat de la seva quota de poder parroquial i queda amb Andorra la Vella com a únic comú on encara governa.
La ruptura s’estava gestant des de feia dies, però la confirmació oficial va arribar ahir mitjançant un comunicat dels socialdemòcrates, que anunciaven que feien un pas al costat de la coalició de Consens. El conflicte es va desencadenar arran de la crisi provocada per la sortida del conseller del PS, David Pérez, de la majoria del comú escaldenc, després de passar al grup mixt a l’octubre. El PS va explicar que la decisió d’abandonar la majoria va arribar “després de mesos de treball i d’un procés de reflexió interna” que havia evidenciat que la tasca comunal “no es pot continuar desenvolupant en el si de la majoria actual”.
Els principals afectats, Rosa Gili i Concòrdia, ja coneixien la notícia d’abans. A principis de setmana es va celebrar una reunió a tres bandes entre els integrants de la majoria. Per part del PS hi van assistir Pere Baró i Marta Pujol; en representació de Rosa Gili, hi van acudir Laura López i Valentí Closa, i, per part de Concòrdia, hi van ser presents Cerni Escalé i Núria Segués. Uns dies abans, Escalé havia aconseguit salvar temporalment la majoria, però només va servir per retardar l’inevitable i la reunió va posar punt final a l’entesa, confirmant la sortida definitiva del PS.
En el comunicat, el partit va justificar la ruptura afirmant que la situació era ja “insostenible” per “discrepàncies personals”. Amb tot, fonts consultades pel Diari apunten que la decisió no va ser unànime. El cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, i els consellers Maria Nazzaro i Quim Miró haurien estat partidaris de mantenir la coalició a Escaldes, sense èxit.
El PS va remarcar que, malgrat la desvinculació de la majoria, mantindrà el “respecte per les decisions individuals i col·lectives de totes les persones implicades en el projecte comunal”. Un missatge alineat amb la posició de la consellera Maria Carriço, que mostra la voluntat de continuar vinculada tant al comú com al partit.
El comú d’Escaldes-Engordany també va tancar files al voltant de Carriço en un comunicat en què van remarcar que “la consellera Maria Carriço és la representant legítima del PS dins de l’equip comunal. Es va presentar amb aquestes sigles, ha complert amb els compromisos adquirits i ha mantingut en tot moment la lleialtat al projecte que la ciutadania va avalar”.
Concòrdia no tanca la porta a pactar amb el PS a les generals
Els socialdemòcrates i Concòrdia van atribuir el trencament al xoc personal de Pérez amb Gili. La corporació escaldenca, en canvi, va rebutjar que les discrepàncies personals siguin una justificació vàlida per la separació, i va situar l’origen del conflicte en el cas de David Pérez, relacionat amb la seva vinculació amb Empark i el conflicte d’interessos que generava. Aquell episodi va comportar l’“apartament cautelar” del conseller, que posteriorment va abandonar la majoria per passar al grup mixt. Un fet que, segons el comú, “no ha afectat en cap moment la cohesió ni el funcionament del govern comunal”.
No tanquen la porta
Concòrdia va convocar ahir una roda de premsa per respondre a la decisió del PS. La copresidenta, Núria Segués, va expressar que “no compartim i lamentem els fets”, però va reafirmar el compromís de complir el mandat electoral “més enllà de qualsevol conflicte o relació personal”.
El conseller escaldenc, Ramon Tena, va qualificar la situació d’“incòmoda i desagradable per a la ciutadania” i va posar en valor el rol conciliador que va intentar mantindre el seu partit.
Malgrat tot, Concòrdia va assegurar que el trencament a Escaldes no afectarà la col·laboració amb els socialdemòcrates de cara a unes eventuals eleccions generals, ni tampoc el funcionament quotidià de la coalició PS–Concòrdia a Andorra la Vella, que van afirmar que “la relació és molt bona i mantenim el programa electoral”.
De cara a les generals, Cerni Escalé va afirmar que “no tanquem la porta a ningú” i va augurar que caldrà formar “coalicions àmplies” per solucionar els problemes de país.
L'AFER
La triple aliança a Escaldes naix enmig d’una demanda contra Gili per impagaments al PS i tensions entre els membres.
EL CAS PÉREZ
Un any més tard, el comú aparta provisionalment Pérez per incompatibilitats amb Empark.
DIVISIÓ
Pérez abandona la majoria i el trencament a Escaldes es consolida tot i els intents conciliadors de Concòrdia.
L’ADEU OFICIAL
El PS comunica que deixa Consens i queda en l’aire el futur de Maria Carriço.