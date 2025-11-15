Digitalització
El primer fòrum d’educació digital reivindica una tecnologia "al servei del projecte educatiu"
L'acte ha reunit centres educatius, administracions i empreses per debatre sobre la transformació digital i el paper de la IA en l’aprenentatge
Andorra ha celebrat el seu primer fòrum de tecnologia educativa en una trobada impulsada pel Govern i l’EducTech Cluster, amb el suport d’Andorra Telecom, que ha reunit professionals de l’educació i del sector tecnològic. La jornada s’ha emmarcat com un espai de reflexió previ a l’EdTech Congress Barcelona 2026, previst per als dies 4 i 5 de febrer.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha obert l’acte destacant que la digitalització “ha de ser una eina al servei del projecte educatiu". Baró ha assegurat que el país treballa en formació docent, protecció de menors en línia i competències digitals ètiques i cíviques, i ha defensat que aquestes línies “posen la persona al centre de la transformació digital”.
Baró ha detallat el Pla integral per al bon ús de les tecnologies educatives, que recull 30 accions en marxa per orientar aquest procés. Ha insistit que incorporar tecnologia a l’aula no és suficient i que “la digitalització, per si sola, no és un objectiu”, sinó que ha de ser una eina que acompanyi l’aprenentatge i el desenvolupament de cada alumne. També ha remarcat que el repte és que la tecnologia sigui “aliada del pensament, de la creativitat i de la convivència”, i que educar avui implica preparar els joves per a un futur tecnològic “però també profundament humà”.
El fòrum ha comptat amb dues taules de debat centrades en el paper dels equips directius i en les estratègies de política educativa per impulsar la competència digital. La periodista i divulgadora Montse Rigall ha ofert una conferència final.
La transformació digital dels centres ha estat el fil conductor de la jornada, que ha reunit direccions d’escoles, famílies, administració i empreses. Les sessions han servit per compartir reflexionar sobre lideratge educatiu, digitalització i l’ús de la intel·ligència artificial en l’aprenentatge.