ACTE DE JURAMENT DE LES PROMOCIONS 32A I 33A
La presó té avui més agents penitenciaris que reclusos
La incorporació de cinc funcionaris amplia la plantilla a 63 efectius
Cinc nous agents penitenciaris s’han incorporat oficialment a la presó de la Comella després d’haver superat el procés de formació i proves establert. Ahir van jurar o prometre el càrrec en un acte presidit per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, a la sala d’actes del cos de policia.
Els nous efectius corresponen a la 32a i 33a promoció d’agents penitenciaris i, amb la seva incorporació, la plantilla del departament d’Institucions Penitenciàries se situa en 63 agents. Durant l’acte, la ministra va remarcar que l’arribada d’aquests professionals té lloc en un moment en què la societat reclama institucions “fortes però també properes, amb una mirada moderna i centrada en la persona”.
La ràtio entre interns a la presó i treballadors se situa en 0,92
Molné va destacar que la proporció actual entre interns i treballadors és de 0,92, és a dir, que hi ha més agents que persones recluses, una de les ràtios més baixes de l’entorn. En l’actualitat hi ha un procés obert per cobrir cinc places més, tres de nova creació.
Segons la ministra, aquestes xifres són resultat del compromís amb una justícia “humana, preventiva i rehabilitadora”. L’acte va comptar amb la presència del secretari d’Estat Joan León, així com del director del Centre Penitenciari, Miquel Àngel Garcia, i del director adjunt, Carles Oferil.