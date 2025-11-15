SUCCESSOS
La policia arresta cinc membres d’un grup organitzat de contraban de tabac
L’actuació al Pas de la Casa permet comissar 1.700 paquets per un valor d’uns 6.600 euros
Cinc homes no residents, d’entre 20 i 24 anys, van ser detinguts dijous al matí al Pas de la Casa com a presumptes autors d’un delicte de contraban de tabac i de pertinença a una banda organitzada. La intervenció policial es va produir cap a tres quarts de vuit, quan diversos agents que feien tasques de vigilància a la localitat encampadana van observar moviments sospitosos per part dels detinguts.
Segons va informar la policia, els cinc individus entraven i sortien corrents de dos establiments comercials amb bosses que podrien contenir material sensible. Immediatament després, carregaven la mercaderia en un vehicle amb matrícula francesa estacionat davant d’una de les botigues. L’actuació ràpida dels agents va permetre interceptar tres dels implicats a l’exterior d’un dels comerços i els altres dos a l’interior del segon local.
En l’escorcoll posterior al vehicle, la policia va localitzar 1.700 paquets de tabac, amb un valor de mercat estimat en uns 6.660 euros. A més, entre tots cinc portaven més de 5.000 euros en efectiu. Aquesta operació s’emmarca dins dels controls habituals contra el contraban i les activitats il·lícites organitzades que es desenvolupen al Pas de la Casa, una zona especialment sensible per la seva proximitat amb la frontera.
Pel que fa als delictes contra la salut pública, la policia va informar de diverses detencions aquesta setmana. La matinada de dimecres, un home de 34 anys i una dona de 19, tots dos turistes, van ser arrestats al punt fronterer del riu Runer quan intentaven accedir al país amb substàncies estupefaents. L’home portava 0,25 grams de cocaïna i la dona, 1,35 grams de “tusi”, una droga sintètica amb efectes estimulants i al·lucinògens. També dijous a la matinada, una dona no resident, de 31 anys, va ser interceptada amb 7,5 grams de ketamina.
Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, cinc persones han estat detingudes aquesta setmana. Entre elles, destaca un conductor de 28 anys sorprès circulant a gran velocitat per Escaldes-Engordany amb una taxa d’alcoholèmia de 2,38. Una dona de 36 anys va ser arrestada a Canillo amb un positiu d’1,86 i amb el permís suspès, fet pel qual també se la va acusar d’un delicte contra l’Administració de Justícia. Els altres tres detinguts, de 29, 46 i 48 anys, van donar positius en controls rutinaris a la xarxa viària.