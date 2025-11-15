SISTEMA FINANCER
Panamà conclou la liquidació de la filial de la Banca Privada d’Andorra
La Superintendència de Bancs de Panamà (SBP) ha conclòs el procés de liquidació forçosa de la filial panamenya de la Banca Privada d’Andorra (BPA), que es va iniciar l’any 2017 després d’una intervenció motivada per una acusació dels Estats Units per presumpte blanqueig de capitals, tal com va informar mitjans espanyols. Segons va explicar l’ens regulador en un comunicat, la liquidació va permetre satisfer les reclamacions dels creditors que van presentar la documentació requerida, mentre que els dipòsits no reclamats van ser transferits al Banco Nacional de Panamá, tal com estableix la legislació bancària del país. La resolució que certifica la finalització del procés està datada del 22 d’octubre i posa punt final a un període marcat per la incertesa. La SBP va ordenar la liquidació el gener de 2017 davant la manca de garanties d’un procés de reorganització exitós per part de l’entitat.