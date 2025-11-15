MOBILITAT
L’RN22, tallada a partir de dilluns per les obres d’hivern
L’RN22 quedarà tallada a partir de la nit de dilluns per permetre els treballs d’hivern relacionats amb la construcció d’una galeria paraallaus a l’RN320, a la zona de l’Ospitalet. El tall s’iniciarà a les 20.30 hores i afectarà el tram entre el túnel del Port de Pimorent i la intersecció sud amb l’RN320. La Direcció Interdepartamental de Carreteres del Sud-oest de França (DIR Sud-Ouest) informava que el tall s’allargarà tot l’hivern, i el trànsit serà desviat per l’RN320, que connecta amb el coll de Pimorent. El desviament ja estava en funcionament des del maig d’aquest any, però a partir de dilluns serà l’única via d’accés al Pas de la Casa des de França. Durant la nit del 17 al 18 de novembre, es tallarà puntualment l’encreuament entre l’RN22 i l’RN20, a la zona coneguda com La Croisade. Això afectarà especialment els conductors que accedeixin a l’RN22 des de l’Ospitalet.