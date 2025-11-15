Benestar
‘L’ABC de la diabetis’ reivindica l’exercici com a obligació per a la salut
Els experts Felipe Isidro i Eduardo Reinoso destaquen l'esport per prevenir complicacions en diabetis
Que l’exercici és essencial per a tothom i un veritable contracte amb el futur, o que no n’hi ha prou amb caminar i que l’exercici de força és fonamental per a la funcionalitat diària, són alguns dels temes que s'han tractat aquest dissabte durant la jornada ‘L’ABC de la diabetis: esport i alimentació’, organitzada per Creand Fundació i l’Associació de Diabètics d’Andorra, conjuntament amb el Servei d’Atenció Sanitària amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis. Un esdeveniment que ha comptat amb la presència del catedràtic d’Educació Física i membre de l’Institut Internacional de Ciències de l’Exercici Físic i la Salut, Felipe Isidro, i del llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments, diplomat en Nutrició Humana i Dietètica i expert en nutrició i diabetis, Eduardo Reinoso. “L’exercici no és una opció, ha de ser una obligació; fer exercici és un contracte amb la nostra salut. Qui no el practica segurament acabarà tenint problemes, malalties i una pitjor qualitat de vida —i de mort—” ha apuntat Isidro.