TROBADA
Cultura i músics acorden reforçar la formació i revisar les subvencions
La trobada organitzada pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports juntament amb els professionals del sector musical va servir per detectar mancances, redefinir prioritats i avançar en la professionalització del col·lectiu. La reunió, que es va celebrar dijous i va ser presidida pel director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, va posar el focus en la necessitat de millorar la formació i revisar els criteris de les subvencions, així com d’abordar qüestions laborals vinculades a l’Estatut de l’Artista. “Els músics volen formació professional, no només artística”. Joval va explicar que una de les conclusions més clares de la trobada és que “els músics necessiten accedir a més formacions professionals”, no només cursos artístics, sinó també formació en “gestió, comptabilitat, comunicació, xarxes socials i eines que els ajudin en l’entorn professional musical”.