EDUCACIÓ
Aprovat el bàtxelor en màrqueting a la Universitat Digital Europea
El Govern ha aprovat el decret del pla d’estudis del bàtxelor en màrqueting de la Unipro Universitat Digital Europea, segons va informar ahir l’executiu en un comunicat. El programa té com a objectiu formar professionals capaços d’afrontar els reptes actuals del màrqueting i la comunicació, amb una visió estratègica i sostenible. L’alumnat haurà d’adquirir competències transversals, com la comunicació en diferents llengües, el disseny de projectes emprenedors i la capacitat d’adaptar-se a entorns canviants, així com competències específiques per analitzar mercats, interpretar dades econòmiques i financeres i dissenyar estratègies de distribució, preus i comunicació. Els titulats podran exercir com a tècnics de màrqueting, publicitat, vendes o relacions públiques, tant en empreses i institucions com en agències especialitzades.