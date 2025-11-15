EDUCACIÓ

Aprovat el bàtxelor en màrqueting a la Universitat Digital Europea

Una gràfica.

Una gràfica.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Govern ha aprovat el decret del pla d’estudis del bàtxelor en màrqueting de la Unipro Universitat Digital Europea, segons va informar ahir l’executiu en un comunicat. El programa té com a objectiu formar professionals capaços d’afrontar els reptes actuals del màrqueting i la comunicació, amb una visió estratègica i sostenible. L’alumnat haurà d’adquirir competències transversals, com la comunicació en diferents llengües, el disseny de projectes emprenedors i la capacitat d’adaptar-se a entorns canviants, així com competències específiques per analitzar mercats, interpretar dades econòmiques i financeres i dissenyar estratègies de distribució, preus i comunicació. Els titulats podran exercir com a tècnics de màrqueting, publicitat, vendes o relacions públiques, tant en empreses i institucions com en agències especialitzades.

tracking