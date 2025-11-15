MEDI AMBIENT

Andorra s’enfoca en la protecció de les muntanyes durant la COP30

David Forné recorda que el Principat treballa per protegir el 30% del territori

Forné amb diversos representants d'altres països.SFG

Redacció

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va inaugurar ahir a la COP30 de Belém (Brasil) l’esdeveniment paral·lel Highlighting mountains: incorporating mountain priorities into the UNFCCC, organitzat per Andorra juntament amb l’ONG nepalenca KIRDARC. La trobada va posar el focus en els ecosistemes de muntanya i en com aquests territoris, com el Principat, pateixen de forma més severa els efectes del canvi climàtic.

Forné va destacar que és “simbòlic que un país petit com Andorra pugui fer sentir la veu de les muntanyes a nivell internacional” i va subratllar el compromís del país amb el desenvolupament sostenible.

L’acte es va celebrar sota el paraigua de la Mountain Partnership, de la qual Andorra forma part, i va servir per anunciar que el Principat acollirà el març del 2026 la 7a Reunió Mundial de l’Aliança per les Muntanyes, coincidint amb el Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar.

Forné també va explicar que Andorra treballa determinadament per poder arribar a protegir el 30% del territori abans del 2030 amb la creació d’un nou parc natural, i va recordar que el país és el primer reconegut per la FAO com a Sistema Important de Patrimoni Agrícola a escala nacional.

El secretari d’Estat també va arribar a mantenir una reunió amb la presidència brasilera de la COP30 per tal de poder impulsar la inclusió dels territoris de muntanya a l’agenda climàtica mundial, i poder comptar amb el suport de més de 30 països participants.

