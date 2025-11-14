OCI
El lleure i la seguretat digital centren la inauguració del 15è Saló del Videojoc
Les activitats se celebren fins al 16 de novembre a la Sala Polivalent del Prat del Roure
El 15è Saló del Videojoc obre les portes avui celebrant el seu 15 aniversari. Un any més Andorra Telecom aprofita l'atractiu del sector dels videojocs per no només oferir un esdeveniment lúdic i entretingut per als més joves sinó que també manté com a principal objectiu fer divulgació i prevenció sobre l'ús segur dels mòbils. En aquest aspecte ofereixen als assistents informació sobre la protecció del Wi-Fi familiar, serveis de control parental i la SIM per a menors que evitar que aquests puguin accedir a continguts inadequats.
Algunes novetats destacades d'aquesta edició són l'escape room de temàtica de Harry Potter, una zona musical interactiva o un Mario Kart Live de realitat augmentada juntament amb els 12 torneigs que se celebraran al llarg de la jornada.
Per altra banda, la inauguració també ha comptat amb la presència de la Universitat d'Andorra que presenta cinc videojocs: quatre desenvolupats per alumnes i un per un professor com a part de la seva tesi doctoral. Es tracta del primer doctorat de la universitat centrat específicament en el camp dels videojocs.
El saló se celebrarà al llarg dels deis 14,15 i 16 de novembre a la Sala Polivalent del Prat del Roure.