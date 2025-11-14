Successos
Retencions per un accident a la General 2 a Encamp
El sinistre ha tingut lloc poc abans de dos quarts de set de la tarda
La General 2 de pujada d'Escaldes a Encamp, a l'avinguda de la Barta, pateix retencions, que comencen a la sortida d'Escaldes, a causa d'un accident. Un vehicle topat amb el mur que limita la carretera i ha donat una volta de 180 graus, quedant contra direcció i ocupant un dels dos carrils de pujada. La policia i els agents de circulació regulen el trànsit.
L'accident, que podria ser a causa de la pluja, ha ocorregut poc abans de dos quarts de set de la tarda i tot apunta al fet que només s'hauria vist implicat un vehicle. Es desconeix el nombre de ferits.
Notícia pendent d'ampliació.