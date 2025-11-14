El programa Activa’t forma una quarantena de joves

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una quarantena de joves han participat des del 2021 en el programa Activa’t, una iniciativa del servei d’Ocupació destinada a facilitar la inserció laboral dels col·lectius juvenils. El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, va lliurar els certificats als joves que han completat la cinquena edició del programa. Es combinen tutories personalitzades, formació en competències transversals i experiència ocupacional en empreses andorranes, com a porta d’entrada al món laboral. Hi han participat joves en àmbits com la informàtica, l’educació i la fotografia.