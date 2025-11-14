DADES DE CRIMINALITAT
La policia ‘punxa’ en els robatoris
L’índex de resolució de delictes va arribar l’any passat al 77%, però en les infraccions contra el patrimoni baixa fins al 34%
La policia va millorar l’any passat la seva estadística: si el 2023 l’índex de resolució de casos va ser del 75% sobre 2.241 –vol dir que en tres de cada quatre infraccions penals es va posar almenys un presumpte responsable a disposició judicial–, el 2024 va ser del 77% sobre els 2.340 registrats. També va augmentar la nota en les actuacions relacionades amb delictes contra el patrimoni, però aquesta segueix sent la matèria amb pitjors resultats: l’any passat, d’un 34% (un 26% el 2023) sobre els 487 registrats. Van ser, el 2024, els delictes més nombrosos. La memòria del cos, que s’ha fet pública recentment, ho explica per la “complexitat inherent, i en alguns casos el temps que requereix la investigació, de les infraccions penals contra el patrimoni, amb relació a danys, furts o estafes provoca que el percentatge de resolució sigui inferior al d’altres infraccions penals”. Hi ha d’altres casuístiques més concretes, com ara la que fa referència a infraccions tipificades com a “furt amb força en les coses o en casa habitada”, que van ser 88 l’any passat. En aquest cas, les dificultats de resolució s’associen a fets molt concrets: també s’inclouen els furts perpetrats a les taquilles de gimnasos i “aquests casos, en particular, tenen un índex de resolució més baix que els furts amb força en casa habitada, ja que tenen menys indicis que portin a la resolució, i fa disminuir l’índex de resolució”. Els delictes contra l’ordre socioeconòmic també fan baixar la mitjana: van ser 56 l’any passat i es va resoldre un 36%. I el tercer grup amb pitjors resultats va ser el referent a la intimitat i inviolabilitat del domicili, amb un 43% d’èxit. En aquest cas, i com es reflectia a la memòria del 2023, hi ha denúncies per segrest de xarxes socials.
Els delictes contra la llibertat sexual s'apropen al 100% de resolució
La resta d’infraccions penals tipificades com a delicte presenten dades molt per sobre de la mitjana i són del 100% en els delictes contra la seguretat col·lectiva (404 l’any passat; s’inclouren les detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues) i salut pública (271). I s’apropen al 100% també els tipificats contra la llibertat sexual, que van ser 58 i van tenir un índex de resolució del 97%. El 2023 el nombre va ser notablement inferior, 33, i es va detenir un presumpte responsable en el 88% dels casos.
L'índex d'èxit és complet en els casos relacionats amb estupefaents
La policia també mesura l’èxit en la resolució de les contravencions penals: en aquest cas és un xic més baix, del 71% sobre les 1.770 comeses. I novament per culpa de les relacionades amb el patrimoni, amb només una de cada quatre resoltes. S’hi engloben furts o danys amb un perjudici inferior a 600 euros.
L’acció policial va sumar un total de 957 detencions, un 6% menys de les registrades el 2023 per l’efecte de la baixada dels arrestos relacionats amb la conducció sota l’efecte de tòxics, que va ser del 19%. Els millors resultats sobre els delictes contra el patrimoni en relació amb l’any passat es van traduir en un 74% més de detencions (82 en total). I les relacionades amb consum, possessió o tràfic de drogues van créixer en un 15%.
Casos rellevants
La memòria cita el resultat dels casos més rellevants contra la salut pública i el patrimoni. Les principals operacions de lluita contra els estupefaents van derivar en 39 detinguts i els comisos d’1,1 quilos de marihuana i haixix, i de 500 grams i 670 unitats d’altres tipus de droga tòxica. En l’apartat de decomisos (els totals, no els dels casos més rellevants) hi ha dues casuístiques diferents: es va comissar un 43% menys de cànnabis i derivats que l’any anterior mentre que per a la resta d’estupefaents, “les operacions efectuades contra el tràfic de drogues i els controls en esdeveniments d’oci nocturn van permetre segrestar prop de cinc vegades més que l’any 2023”, recull la memòria. Quant a robatoris, les sostraccions més rellevants van sumar un perjudici de 83.200 euros i 12 arrestos. En el decurs de l’any els agents del servei també van detenir cinc persones per homicidi o assassinat en grau de temptativa.