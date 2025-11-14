DADES DE CRIMINALITAT

La policia ‘punxa’ en els robatoris

L’índex de resolució de delictes va arribar l’any passat al 77%, però en les infraccions contra el patrimoni baixa fins al 34%

Una patrulla policial fent ronda a l’eix comercial.Fernando Galindo

Andorra la Vella

La policia va millorar l’any passat la seva estadística: si el 2023 l’índex de resolució de casos va ser del 75% sobre 2.241 –vol dir que en tres de cada quatre infraccions penals es va posar almenys un presumpte responsable a disposició judicial–, el 2024 va ser del 77% sobre els 2.340 registrats. També va augmentar la nota en les actuacions relacionades amb delictes contra el patrimoni, però aquesta segueix sent la matèria amb pitjors resultats: l’any passat, d’un 34% (un 26% el 2023) sobre els 487 registrats. Van ser, el 2024, els delictes més nombrosos. La memòria del cos, que s’ha fet pública recentment, ho explica per la “complexitat inherent, i en alguns casos el temps que requereix la investigació, de les infraccions penals contra el patrimoni, amb relació a danys, furts o estafes provoca que el percentatge de resolució sigui inferior al d’altres infraccions penals”. Hi ha d’altres casuístiques més concretes, com ara la que fa referència a infraccions tipificades com a “furt amb força en les coses o en casa habitada”, que van ser 88 l’any passat. En aquest cas, les dificultats de resolució s’associen a fets molt concrets: també s’inclouen els furts perpetrats a les taquilles de gimnasos i “aquests casos, en particular, tenen un índex de resolució més baix que els furts amb força en casa habitada, ja que tenen menys indicis que portin a la resolució, i fa disminuir l’índex de resolució”. Els delictes contra l’ordre socioeconòmic també fan baixar la mitjana: van ser 56 l’any passat i es va resoldre un 36%. I el tercer grup amb pitjors resultats va ser el referent a la intimitat i inviolabilitat del domicili, amb un 43% d’èxit. En aquest cas, i com es reflectia a la memòria del 2023, hi ha denúncies per segrest de xarxes socials.

Els delictes contra la llibertat sexual s'apropen al 100% de resolució

La resta d’infraccions penals tipificades com a delicte presenten dades molt per sobre de la mitjana i són del 100% en els delictes contra la seguretat col·lectiva (404 l’any passat; s’inclouren les detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues) i salut pública (271). I s’apropen al 100% també els tipificats contra la llibertat sexual, que van ser 58 i van tenir un índex de resolució del 97%. El 2023 el nombre va ser notablement inferior, 33, i es va detenir un presumpte responsable en el 88% dels casos.

L'índex d'èxit és complet en els casos relacionats amb estupefaents

La policia també mesura l’èxit en la resolució de les contravencions penals: en aquest cas és un xic més baix, del 71% sobre les 1.770 comeses. I novament per culpa de les relacionades amb el patrimoni, amb només una de cada quatre resoltes. S’hi engloben furts o danys amb un perjudici inferior a 600 euros.

L’acció policial va sumar un total de 957 detencions, un 6% menys de les registrades el 2023 per l’efecte de la baixada dels arrestos relacionats amb la conducció sota l’efecte de tòxics, que va ser del 19%. Els millors resultats sobre els delictes contra el patrimoni en relació amb l’any passat es van traduir en un 74% més de detencions (82 en total). I les relacionades amb consum, possessió o tràfic de drogues van créixer en un 15%.

Casos rellevants

La memòria cita el resultat dels casos més rellevants contra la salut pública i el patrimoni. Les principals operacions de lluita contra els estupefaents van derivar en 39 detinguts i els comisos d’1,1 quilos de marihuana i haixix, i de 500 grams i 670 unitats d’altres tipus de droga tòxica. En l’apartat de decomisos (els totals, no els dels casos més rellevants) hi ha dues casuístiques diferents: es va comissar un 43% menys de cànnabis i derivats que l’any anterior mentre que per a la resta d’estupefaents, “les operacions efectuades contra el tràfic de drogues i els controls en esdeveniments d’oci nocturn van permetre segrestar prop de cinc vegades més que l’any 2023”, recull la memòria. Quant a robatoris, les sostraccions més rellevants van sumar un perjudici de 83.200 euros i 12 arrestos. En el decurs de l’any els agents del servei també van detenir cinc persones per homicidi o assassinat en grau de temptativa.

UN 3% DE POSITIUS D'ALCOHOLÈMIA

El balanç de les campanyes per prevenir l’alcohol i les drogues al volant realitzades durant el 2024 és que dels 3.895 controls realitzats, en 122 es van constatar infraccions. Per tant, un 3% van donar positiu i, d’aquests, un 33% van suposar un delicte. Uns percentatges que la policia destaca en la memòria que són estables des de fa vuit anys, per la qual cosa és “essencial que es continuïn realitzant periòdicament aquestes campanyes de circulació preventives, com altres accions”.
