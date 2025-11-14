Meteo
Pluja amb fang i ràfegues de vent de 192 quilòmetres per hora a la Tossa d'Espiolets
Les precipitacions seran més intenses a la tarda
El front que afecta Andorra des d'ahir dijous ha deixat les primeres precipitacions, acompanyades de fang per l'arribada d'una massa de pols sahariana. Meteorologia anuncia que les pluges continuaran durant el matí de manera feble o amb intermitències, i a primera hora de la tarda es preveu una reactivació dels ruixats amb més intensitat que es mantindran fins al vespre. El servei manté activat l'avís groc a tot el Principat per vents forts fins al migdia, i per precipitacions fins a les 21 hores. Les temperatures màximes seran de 12 graus a Andorra la Vella i de 5 graus al Pas de la Casa.
L'episodi d'afectació de la borrasca Clàudia ha provocat ràfegues de vent destacables, amb un màxim de 192 quilòmetres per hora registrat a la Tossa d’Espiolets. Als fons de vall, s’han registrat 74 quilòmetres per hora la Comella i 57 quilòmetres per hora al Roc de Sant Pere a Andorra la Vella.
Protecció Civil recomana precaució en els desplaçaments i en les activitats a l’aire lliure, especialment en zones de muntanya. I recalca la necessitat d'evitar les sortides de les persones vulnerables.
La previsió de Meteorologia indica que dissabte serà un dia de nuvolositat i aire fred en altura al matí, i a la nit tornaran les precipitacions. Les temperatures oscil·laran entre els 6 i els 12 graus a Andorra la Vella, i seran d'un grau negatiu de mínima i 2 de màxima al Pas de la Casa.