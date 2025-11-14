Sistema financer
Panamà conclou la liquidació de la filial de BPA
El procés es va iniciar al gener del 2017
La Superintendència de Bancs de Panamà (SBP) ha conclòs el procés de liquidació forçosa de la filial panamenya de la Banca Privada d’Andorra (BPA), que es va iniciar l’any 2017 després d’una intervenció motivada per una acusació dels Estats Units per presumpte blanqueig de capitals, tal com ha informat l'agència EFE.
Segons ha explicat l’ens regulador en un comunicat, la liquidació ha permès satisfer les reclamacions dels creditors que van presentar la documentació requerida, mentre que els dipòsits no reclamats han estat transferits al Banco Nacional de Panamá, tal com estableix la legislació bancària del país.
La resolució que certifica la finalització del procés està datada del 22 d’octubre i posa punt final a un període marcat per la incertesa. La SBP va ordenar la liquidació el gener de 2017 davant la manca de garanties d’un procés de reorganització exitós per part de l’entitat.
La intervenció de la BPA a Panamà va començar l’11 de març de 2015, l’endemà que el Departament del Tresor dels Estats Units acusés la seu central de la BPA, a Andorra la Vella, d’haver facilitat, a canvi de comissions, operacions a persones vinculades amb activitats il·lícites, inclosos moviments de diners relacionats amb organitzacions de Rússia i la Xina, i amb la petroliera estatal veneçolana PDVSA.