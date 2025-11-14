Talent
La musicoterapeuta Laia Font enceta una iniciativa per promocionar el talent català a Andorra
El projecte 'TenimTalent' està impulsat per la delegació del govern de la Generalitat de Catalunya al Principat
La musicoterapeuta catalana Laia Font va inaugurar ahir TenimTalent, un projecte impulsat per la Delegació del Govern de la Generalitat a Andorra per donar visibilitat al talent català present al Principat.
Font va explicar la seva tasca a la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on utilitza la musicoteràpia per millorar el confort i l’acompanyament emocional dels pacients en fase avançada. El projecte, que va començar com a prova pilot el setembre de 2024, s’ha ampliat recentment a dues jornades setmanals i també s’aplica a Sant Vicenç d’Enclar i al Cedre.
El cap de la unitat, Marc Pascual, ha destacat el rigor de la proposta, i la delegada del Govern, Anna Vives, ha subratllat la importància de reconèixer talents que milloren la qualitat de vida en el dia a dia.