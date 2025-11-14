SUCCESSOS
Mobilització policial per trobar un home que feia fotos a alumnes del Lycée
La policia es va mobilitzar dimarts al migdia, pels volts de dos quarts de dues, per localitzar un home que estava fent fotografies a alumnes al pati del Lycée Comte de Foix, a Andorra la Vella. Segons els testimonis que estaven presents en el moment dels fets, l’home en qüestió, que era d’edat avançada, hauria picat al vidre que separa el pati del passeig del riu perquè es giressin els alumnes que es trobaven allà. Després, un cop es van girar, l’home va prendre les imatges. Després que s’enviés una alerta al cos de policia, l’home va marxar. Això va provocar que s’iniciés ràpidament una recerca intensiva de la persona, a partir d’una breu descripció facilitada pels mateixos testimonis. La recerca no va donar els seus fruits, ja que els agents no van ser capaços de localitzar el sospitós. De totes maneres, la policia va informar que hi havia una alerta a totes les seves unitats en cas que aquests fets es tornin a repetir.