Mobilització dels serveis d'emergència a Escaldes per un intent de suicidi
L'home ha estat traslladat a l'hospital
Els serveis d'emergència s'han mobilitzat aquesta tarda a Escaldes per un home que presentava ferides autoprovocades. L'avís ha saltat a les 15.24 hores i diverses patrulles de policia, així com un vehicle de bombers i dues ambulàncies del SUM, s'han traslladat al xamfrà entre l'avinguda Fiter i Rossell i Josep Viladomat. Un cop allà, han pogut accedir al pis on es trobava la persona afectada, que ha estat traslladada a l'hospital.