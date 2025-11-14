ESTADÍSTICA
La matriculació de cotxes elèctrics i híbrids guanya terreny
Les matriculacions de vehicles alternatius continuen a l’alça a Andorra. Segons les dades publicades ahir pel departament d’Estadística, durant el mes d’octubre es van registrar 23 vehicles elèctrics 100%, una xifra que representa un increment del 27,8% respecte al mateix mes de l’any passat. Els híbrids també mantenen una tendència a l’alça, amb 140 unitats matriculades, 24 més que l’octubre del 2024.
En detall, dins del segment híbrid, es van matricular 85 vehicles de gasolina no endollables, 34 endollables, 21 híbrids dièsel i 20 vehicles classificats com sense carburant, una categoria que experimenta un creixement del 185,7% en relació amb l’any anterior. En el còmput anual, entre el gener i l’octubre els vehicles elèctrics acumulen un augment del 46,3%, i els híbrids de gasolina no endollables, del 44,3%. En canvi, els de gasolina convencional reculen un 3,5%.
Pel que fa al conjunt de les matriculacions, aquest octubre es van registrar 554 vehicles, un 21,2% més que els 457 del mateix mes del 2024. D’aquests, 403 corresponen a vehicles nous i 151 a unitats importades. En el còmput anual, de gener a octubre, el total puja fins a 4.489 vehicles, amb un increment del 10,3% respecte al mateix període de l’any passat (4.070). I si es considera l’any mòbil (de novembre del 2024 a octubre del 2025), les matriculacions arriben a 5.339 unitats, un 7,8% més que els dotze mesos anteriors.