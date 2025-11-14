Música
L'última classificació per a la final de rap de Catalunya Freestyle se celebrarà a Andorra
L'esdeveniment tindrà lloc el 7 de desembre al Pavelló de l’Estadi Joan Samarra d'Andorra la Vella
L'AD-Battles i el Grup Nix, en col·laboració del comú d'Andorra la Vella i el Govern d'Andorra, han presentat l'última classificatòria per la final de Catalunya Freestyle, un esdeveniment de cultura urbana i rap en català que tindrà lloc el diumenge 7 de desembre al Pavelló de l’Estadi Joan Samarra d'Andorra la Vella. Andorra per primer cop entra en l'itinerari competitiu de la Catalunya Freestyle, el primer en català de la història, amb l'objectiu de "promocionar el talent local". El productor i administrador d’AD-Battles, Guillem Betriu; la cap del Servei de Joventut i Participació Ciutadana del comú d’Andorra la Vella, Patty Bafino; i la responsable del departament de Promoció Cultural del ministeri, Meritxell Blanco, han destacat la importància d'engrescar als joves i apropar-los a la Cultura. "L'ús del català és imprescindible, un projecte que no es faci ús de la llengua majoritària, sinó que es creï un nou sector de música en català dins d'un entorn tan urbà i proper pels joves", ha apuntat Blanco. Si no incentivem la creació i la cultura entre els joves, quan siguem grans no hi haurà cultura", ha destacat Blanco, durant la presentació d'aquest divendres.
Entre els objectius en destaca la professionalització "no només de l'equip de treball del projecte, sino també els participants que hi col·laboren". "Volem professionalitzar els artistes del país, tant els de llarg recorregut com els que acaben de començar", ha expressat la responsable de Promoció Cultural.
Els organitzadors han recordat que Andorra ja va participar en un rap amistós o 'showcase' l'any 2023 que no va entrar en competició, però va iniciar la relació entre entitats.
Les inscripcions, amb un màxim de 60 participants dels quals hi ha confirmats uns 30, s'obriran el mateix dia de l'esdeveniment de 16 hores a 17.15 hores, la competició començarà a les 17.20 hores. L'entrada és gratuïta i oberta a tothom amb programació des del matí fins a la tarda. Els conductors dels esdeveniments són l'artista Adri Bad Habits i el presentador Emti Black. El jurat de l'edició està compost per artistes com K2K, Still ill, Gles, Jordan MC i Chus, i, a més, també es farà un 'showcase' amb dos artistes andorrans Cire i Jordan Mc i un raper català, Fetitxe 13. "Un tast músical per atraure al públic", ha explicat Bafino.
Betriu ha confessat que "en el punt en què ens trobem ara, fa un any no ho hauríem aconseguit". "Més de 5 participants de nacionalitat andorrana que mai se'ls ha escoltat en català, actuaran en català i, personalment, en tinc moltes ganes de veure-ho", ha expressat Betriu, tot afegint que l'esperit de la classificatòria és que "artistes locals vegin el català com una alternativa".
Notícia pendent d'ampliació.