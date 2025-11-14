Educació
Aprovat el bàtxelor en màrqueting a la Universitat Digital Europea
L'itinerari tindrà una durada de tres cursos acadèmics a temps complet, amb una càrrega de 180 crèdits
El Govern ha aprovat el decret del pla d’estudis del bàtxelor en màrqueting de la Unipro Universitat Digital Europea, segons ha informat aquest dijous l’executiu en un comunicat. El programa té com a objectiu formar professionals capaços d’afrontar els reptes actuals del màrqueting i la comunicació, amb una visió estratègica i sostenible.
L’alumnat haurà d’adquirir competències transversals, com la comunicació en diferents llengües, el disseny de projectes emprenedors i la capacitat d’adaptar-se a entorns canviants, així com competències específiques per analitzar mercats, interpretar dades econòmiques i financeres i dissenyar estratègies de distribució, preus i comunicació.
Els titulats podran exercir com a tècnics de màrqueting, publicitat, vendes o relacions públiques, tant en empreses i institucions com en agències especialitzades.
Els estudis tindran una durada de tres cursos acadèmics a temps complet, amb una càrrega de 180 crèdits ECTS, i es podran cursar també a temps parcial. La formació s’impartirà en modalitat no presencial.
El pla ha rebut l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), garantint-ne el compliment dels estàndards europeus de qualitat.