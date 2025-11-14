Successos
Ferit un treballador en caure-li un palet mentre descarregava un camió
Els fets van passar ahir a la tarda en una benzinera de l'avinguda Salou
Un treballador de 32 anys va resultar ferit ahir a la tarda en caure-li part de la càrrega del camió que descarregava. Els fets van succeir al voltant de dos quarts de quatre en una benzinera a l'avinguda Salou d'Andorra la Vella, quan un palet dels que descarregava li va caure damunt les cames. La policia, juntament amb els bombers, es van desplaçar fins al lloc dels fets, i van traslladar l'home a l'hospital. Inspecció de treball també va assistir a la benzinera per fer les comprovacions pertinents de seguretat.