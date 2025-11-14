Successos
Dos motoristes ferits en caigudes a Escaldes i Sant Julià
Els accidents es van produir ahir dijous
Dos motoristes van resultar ferits ahir dijous en accidents registrats a Escaldes i Sant Julià, segons informa la policia aquest matí. El primer sinistre va tenir lloc a les 8.28 hores a l'altura del número 6 de l'avinguda del Fener, a Escaldes-Engordany, on un home de 63 anys va caure de la motocicleta que conduïa. El segon accident es va produir a les 20.09 hores al punt quilomètric 6,800 de la General 1, a Sant Julià de Lòria, en caure de la moto un jove de 20 anys.
Les dues motocicletes són de matrícula d'Andorra i en les caigudes no es va veure implicat cap altre vehicle.