Conducció temerària
Detingut un home que circulava amb una taxa d'alcoholèmia del 2,38
La policia també ha arrestat a quatre persones més per aquest motiu
La policia ha detingut aquesta setmana cinc persones per conduir sota els efectes de l'alcohol, quatre homes i una dona per donar taxes d'alcoholèmia d'entre 0,98 i 2,38.
Aquesta última quantitat la va donar un conductor de 28 anys a qui la patrulla va controlar quan el va veure circular a gran velocitat a Escaldes-Engrodany. A la dona detinguda, de 36 anys, se la va arrestar per circular fent ziga-zagues a una velocitat elevada per la Carreterra General 2, a Canillo i en fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar una taxa d'1,86. A més, la detinguda conduïa amb el permís suspès, motiu pel qual també se la va controlar com a presumpta autora d'un delicte contra l'Administració de Justícia.
Les altres tres persones a les quals es va detenir en diferents punts de la xarxa viària tenen, 29, 46 i 48 anys.