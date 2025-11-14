Trobada
Cultura i els músics acorden reforçar la formació i revisar els criteris de les subvencions
La reunió entre les parts es va celebrar ahir per abordar, també, qüestions laborals vinculades a l'Estatut de l'Artista
La trobada organitzada pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb els professionals del sector musical va servir per detectar mancances, redefinir prioritats i avançar en la professionalització del col·lectiu. La reunió, celebrada ahir i presidida pel director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, ha posat el focus en la necessitat de millorar la formació i revisar els criteris de les subvencions, així com d’abordar qüestions laborals vinculades a l’Estatut de l’Artista.
“Els músics volen formació professional, no només artística”. Joval ha explicat que una de les conclusions més clares de la trobada és que “els músics necessiten accedir a més formacions professionals”, no només cursos artístics, sinó també formació en “gestió, comptabilitat, comunicació, xarxes socials i eines que els ajudin en l’entorn professional musical”.
En aquesta línia, l’Associació de Músics d'Andorra (ASMA) ha exposat que el sector “falta prou formació i educació” i que cal dotar eines pràctiques als músics que no tenen una titulació superior. El president de l’entitat, Joan Gómez, ha remarcat que cal formar-los “perquè sàpiguen què és un cable XLR, com es fa un 'rider' o com facturar”. Gómez també ha recordat que l’associació ja està impulsant un programa de 'masterclasses' i que “esperem que el ministeri de Cultura ens pugui ajudar”, amb una trobada prevista per explorar possibles col·laboracions.
Subvencions professionals i revisió de requisits
Gómez ha assenyalat que “les subvencions s’estan enfocant cada cop més al públic professional i no tant a l’amateur”, una demanda que el ministeri confirma haver rebut del sector. De fet, Joval ha explicat que en el programa actual d’ajuts “es puntua positivament que siguis un professional del sector”, una diferenciació que es vol reforçar.
Pel que fa al fons de 40.000 euros per a la professionalització dels artistes musicals, Gómez ha advertit que “els requisits s’han d’ajustar una miqueta”, una percepció compartida pels assistents. També ha expressat preocupació perquè, segons es va comentar a la reunió, el Govern d'Andorra estudia “destinar aquest ajut a altres disciplines artístiques”. El president de l’ASMA ha mostrat el seu desacord, ja que “si ara de cop i volta ho fan més obert, serà més complicat que tinguem músics professionals d’aquí”. Ha recordat que aquesta subvenció ha contribuït a projectes d’alt nivell com els del grup Persèfone o de l'artista Quim Salvat, i que el sector la considera essencial per al desenvolupament professional del talent local.
Tant el Govern com l’ASMA han coincidit que el contacte regular és imprescindible. “Hem de comunicar-nos molt més sovint i no hem de prendre cap acció sense saber què necessita el sector”, ha asseverat. Per tal de recollir totes les preocupacions del sector, tant dels professionals de llarg recorregut com d'aquells artistes joves, la voluntat és que el ministeri i l'ens dels músics facin "un formulari per fer una recaptació de les necessitats principals dels músics del país", ha clos Gómez.