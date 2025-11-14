Successos
Controlat un home de 33 anys per incomplir una condemna d'arrest nocturn
La policia també va detenir una persona no resident per incomplir diverses ordres d'expulsió i amenaçar de mort als agents
Un home de 33 anys va ser detingut dimarts a Andorra la Vella per incomplir una condemna d'arrest nocturn. Els agents el van controlar per ofici de la batllia per no presentar-se al centre penitenciari. L'home va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de Justícia.
Arrestat per incomplir diverses ordres d'expulsió
La matinada de dimecres, també a la capital, un home de 57 anys i no resident va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra l’administració de Justícia, la funció pública, l’honor i la llibertat. Una patrulla el va reconèixer quan el va veure entrar en un local d’oci nocturn i el va detenir per incomplir diverses ordres d’expulsió. Durant la intervenció policial, l’home va insultar i amenaçar de mort els agents.