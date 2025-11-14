Conducció temerària

Controlat un conductor per circular a 187 quilòmetres a la Segarra

La velocitat màxima permesa era de 90 quilòmetres per hora en aquell tram 

Vehicle controlat ahir per circular a 187 quilòmetres per hora a Lleida

Vehicle controlat ahir per circular a 187 quilòmetres per hora a Lleida

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els mosssos d'esquadra informen que han denunciat penalment un conductor de 40 anys amb vehicle andorrà, per circular a 187 quilòmetres per hora en una carretera on la velocitat màxima permesa són 90 quilòmetres per hora.

Al denunciat se'l va enxampar al voltant de les 19:40 hores d'ahir en un control que els agents havien muntat a l'altura del quilòmetre 10,8 de la L-310, dins del terme municipal de Plans de Sió, la Segarra, a Lleida. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat de trànsit.

Ara, el següent pas és que el conductor comparegui, quan se'l requereixi , davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Cervera.

