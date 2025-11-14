Conducció temerària
Controlat un conductor per circular a 187 quilòmetres a la Segarra
La velocitat màxima permesa era de 90 quilòmetres per hora en aquell tram
Els mosssos d'esquadra informen que han denunciat penalment un conductor de 40 anys amb vehicle andorrà, per circular a 187 quilòmetres per hora en una carretera on la velocitat màxima permesa són 90 quilòmetres per hora.
Al denunciat se'l va enxampar al voltant de les 19:40 hores d'ahir en un control que els agents havien muntat a l'altura del quilòmetre 10,8 de la L-310, dins del terme municipal de Plans de Sió, la Segarra, a Lleida. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat de trànsit.
Ara, el següent pas és que el conductor comparegui, quan se'l requereixi , davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Cervera.