Cinc nous agents penitenciaris s’incorporen amb el jurament de la 32a i 33a promoció
La plantilla del centre arriba als 63 efectius
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha presidit avui l’acte de jurament de la 32a i 33a promoció d’agents penitenciaris, celebrat a la sala d’actes del cos de policia. Cinc nous agents han assolit el càrrec després de completar satisfactòriament el procés de formació i prova, de manera que la plantilla del centre penitenciari arriba als 63 efectius.
Molné ha subratllat durant la seva intervenció que la ràtio actual d’interns per agent és de 0,92, fet que situa el Principat per sota de la mitjana europea. La ministra ha destacat que aquesta proporció reflecteix “el compromís col·lectiu amb una justícia humana, preventiva i rehabilitadora”. També ha recordat que hi ha un procés obert per cobrir cinc places més, tres de les quals de nova creació, la qual cosa incrementarà encara més el nombre de professionals.
L’acte també ha comptat amb l'assistència del secretari d’Estat Joan León, el director del centre penitenciari, Miquel Àngel Garcia, i el director adjunt, Carles Oferil. El centre ha participat en el 37è Premi Marraco de ceràmica, pintura i escultura, amb un total de quinze obres presentades, i ha obtingut tres reconeixements: el segon i tercer premi en pintura i el tercer premi en escultura i instal·lacions.
El certamen ha estat organitzat pel Cercle de Belles Arts de Lleida i el Centre Penitenciari de Ponent, i és el més antic dedicat als tallers artístics dels centres penitenciaris catalans. Actualment, 46 persones internes —un 73% de la població reclusa— participen en els tallers ocupacionals d’arts plàstiques i artístiques, una implicació que evidencia el pes de la creativitat, la formació i el desenvolupament personal en el procés de reinserció social.