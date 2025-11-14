Projecció internacional
Andorra lidera un esdeveniment sobre el paper de les muntanyes a la COP30
David Forné ha expresat que el país treballa per protegir el 30% del territori abans del 2030
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha inaugurat aquest divendres a la COP30 de Belém (Brasil) l’esdeveniment paral·lel “Highlighting mountains: incorporating mountain priorities into the UNFCCC”, organitzat per Andorra juntament amb l’ONG nepalenca KIRDARC. La trobada ha posat el focus en els ecosistemes de muntanya i en com aquests territoris, com el Principat, pateixen de forma més severa els efectes del canvi climàtic.
Forné ha destacat que és “simbòlic que un país petit com Andorra pugui fer sentir la veu de les muntanyes a nivell internacional” i ha subratllat el compromís del país amb el desenvolupament sostenible.
L’acte s’ha celebrat sota el paraigua de la Mountain Partnership, de la qual Andorra forma part, i ha servit per anunciar que el Principat acollirà el març del 2026 la 7a Reunió Mundial de l’Aliança per les Muntanyes, coincidint amb el Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar.
Forné ha explicat que Andorra treballa per protegir el 30% del territori abans del 2030 amb la creació d’un nou parc natural, i ha recordat que el país és el primer reconegut per la FAO com a Sistema Important de Patrimoni Agrícola a escala nacional.
El secretari d’Estat també ha mantingut una reunió amb la presidència brasilera de la COP30 per impulsar la inclusió dels territoris de muntanya a l’agenda climàtica mundial, amb el suport de més de 30 països participants.