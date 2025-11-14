Substàncies estupefaents
Arrestada amb 7,5 grams de ketamina
La dona té 31 anys i no resideix a Andorra
La policia ha detingut en els darrers dies a tres persones per delictes contra la salut pública, al ser interceptats transportant droga. Cap d'ells era resident a Andorra. La primera intervenció dels agents va ser la matinada de dimecres, quan un home de 34 anys i una dona de 19, ambdós turistes, van ser controlats a la frontera del riu Runer portant a sobre 0,25 grams de cocaïna i 1, 35 grams de la substància 'tusi'. La segona actuació va tenir lloc la matinada d'ahir, quan una altra dona de 31 anys i que no viu a Andorra, va ser detinguda quan entrava al país amb 7,5 grams de ketamina (una substància sedant)