Salut
Xerrada sobre salut integral i benestar a través de la microbiota i el sistema nerviós
Carla Rispal i Ramon Ribera han explicat com interpretar els senyals del cos per millorar la salut i la longevitat
L’espai de coworking Hive Five ha acollit avui la xerrada “BOOST YOUR HEALTH: la xerrada que et canvia la manera d’entendre la salut”, a càrrec de Carla Rispal, psiconeuroimmunòloga experta en microbiota, i Ramon Ribera, osteòpata i també psiconeuroimmunòleg.
La trobada ha aprofundit en com el sistema nerviós, els hàbits i la microbiota influeixen en el benestar, el comportament i la longevitat, i ha posat el focus en com homes i dones poden reaccionar de manera diferent davant del malestar físic i emocional, a causa de diferències biològiques i socials.
Els ponents han oferit eines pràctiques per interpretar els senyals del cos, com el cansament o la inflamació, i han mostrat testos i indicadors útils per detectar desequilibris i millorar la salut de forma personalitzada.