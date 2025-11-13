Comerç
Viladomat celebra 75 anys amb una desfilada de moda d'hivern
L'acte és un homenatge a "l'estil, la tradició i la innovació"
Viladomat commemora el 75è aniversari amb una desfilada de moda d'hivern que se celebrarà el 18 de novembre a Princiesport. L’esdeveniment , sota el títol Snow on court, ret homenatge "a tres pilars que han marcat la trajectòria de l’empresa d'Andorra: l’estil, la tradició i la innovació", segons informa Viladomat.
La proposta inclourà les darreres tendències de moda d’hivern amb marques internacionals i reunirà més de 300 assistents. L’objectiu és "oferir una experiència que combini moda, emoció i història", assenyalen en un comunicat. Des de la direcció de Viladomat destaquen que "arribar als 75 anys és un moment molt especial per a nosaltres. Aquesta desfilada és una manera de donar les gràcies a tots els qui han format part del nostre camí i de mirar cap al futur amb la mateixa passió amb què vam començar".
L’acte s’ha concebut com una celebració "de l’essència d’Andorra i d’un reconeixement a una empresa familiar que ha crescut al ritme del país, adaptant-se als nous temps sense perdre els valors fundacionals", afirmen des de Viladomat.