EDICTE
Quinze places de duaner per cobrir vacants i reforçar la lluita anticontraban
El cos de duana obre un concurs per trobar quinze nous agents: deu places han de cobrir vacants per jubilació o de funcionaris que han promocionat i cinc són de nova creació amb l’objectiu de reforçar la lluita contra el tràfic il·lícit de tabac. Ho va anunciar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, que va recordar l’objectiu ja expressat pel ministre de Finances, Ramon Lladós, de destinar cinc agents de duana al Pas de la Casa en el marc del pla de xoc per frenar el contraban. Ara mateix, va precisar Casal, el cos té 63 integrants.
Sobre les queixes expressades pels comerciants de tabac amb relació al pla de xoc, essencialment per la restricció horària prevista per a la venda de cigarretes, el ministre portaveu va indicar que està prevista en pocs dies una reunió amb els botiguers del Pas de la Casa per abordar les mesures, i que serà l’oportunitat per a discutir-les i “intercanviar posicions”. Casal va defensar que el Govern ha de vetllar per “l’interès general” i que, per tant, ha d’avaluar la situació en la seva “globalitat”.
La preocupació del sector és que restringir horaris de venda no suposa un fre contra el contraban i, en canvi, els situa en desavantatge respecte al gran competidor per captar el client francès, la localitat catalana de la Jonquera. Els comerciants sí que van deixar clar que aproven l’enduriment de les sancions als establiments que incompleixen la llei i que entenen que hi ha d’haver un control més estricte per assegurar que tots els operadors compleixen les regles de la normativa.