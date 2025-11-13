Innovació
Un projecte de realitat virtual per al benestar de la gent gran guanya els Actinn Awards
La proposta utilitza tecnologia immersiva per millorar la salut emocional i social a les llars d’avis del país
L’associació ACTINN ha anunciat que el projecte 'Realitat virtual per al benestar' de l’empresa Blit Entertainment ha estat el guanyador dels ACTINN Awards 2025, uns guardons que reconeixen les iniciatives més innovadores d’Andorra en tecnologia, digitalització i transformació empresarial.
El jurat ha valorat l’impacte positiu, la viabilitat i l’originalitat del projecte, que introdueix experiències immersives de realitat virtual a les llars d’avis i fundacions, per millorar el benestar emocional, cognitiu i social de la gent gran, generant moments significatius i connexió emocional.