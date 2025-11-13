Successos
Mobilització policial per un home que feia fotos a alumnes al pati del Lycée
El cos de seguretat continua en alerta ja que no es va poder localitzar el sospitós durant els fets d'ahir al migdia
La policia es va mobilitzar ahir al migdia, al voltant de dos quarts de dues, per localitzar un home que estava fent fotografies a alumnes al pati del Lycée Comte de Foix d'Andorra la Vella. Segons testimonis directes dels fets, l'home, d'edat avançada, hauria picat el vidre que separa el pati del passeig del riu perquè es giressin els alumnes que es trobaven allà i posteriorment, prendre les imatges.
Una vegada alertada la policia, l'home va marxar, fet que va comportar una recerca intensiva de la persona, a partir d'una breu descripció facilitada pels testimonis. La recerca no va donar els seus fruits i no es va poder localitzar l'home. Tot i això, la policia informa que hi ha una alerta a totes les unitats per si es tornen a repetir els fets.