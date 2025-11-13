Cultura
L’Arxiu Nacional celebra 50 anys amb una exposició dedicada als pioners de la fotografia a Andorra
La mostra ‘Pioners 1884-1954’ s’inaugura el 18 de novembre
L'Arxiu Nacional celebra el 50è aniversari amb una exposició dedicada als pioners de la fotografia a Andorra. La mostra "Pioners 1884-1954. L’Andorra dels primers fotògrafs" s'inaugurarà el proper 18 de novembre a les 19.30 hores a la Sala d’exposicions del Govern.
La mostra, comissariada pel fotògraf Isidre Escorihuela i l’historiador Pau Chica, recull 143 fotografies de nou fons fotogràfics i onze autors, oferint una mirada única al país des de finals del segle XIX fins a mitjan segle XX. L’exposició inclou grans reproduccions de negatius sencers i postals representatives de cada fotògraf, tot contextualitzat històricament.
L’exposició també destaca la col·laboració entre el sector públic i privat per a la preservació d’aquests fons, molts dels quals continuen en mans particulars però amb suport actiu de l’Arxiu Nacional, garantint-ne la difusió i la memòria col·lectiva viva.