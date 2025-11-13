Cultura
L'artista Irina Robles rep el premi iberoamericà de gestió escènica 'Guillermo Heras'
El Govern ha destacat la tasca i el compromís de la fundadora de l'Escola de Teatre a l'Animal
El cap d'àrea d'Acció Cultural, Joan Marc Joval, ha lliurat avui el premi iberoamericà de gestió escènica 'Guillermo Heras' a l’artista Irina Robles en reconeixement a la seva trajectòria. Es tracta d’una de les accions incloses dins de l’Any Iberoamericà de les Arts Escèniques 2025, impulsat per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i el Programa Iberescena.
Amb aquest guardó es posa en valor la feina d’Irina Robles, una de les figures clau de la cultura escènica d’Andorra. Robles és fundadora de l’Escola de Teatre a L’Animal, directora artística de la Jove Companyia Nacional d’Andorra i de l’Escena Nacional d’Andorra, i directora de la Mostra de Teatre Jove. A més, la seva trajectòria internacional inclou la col·laboració amb Pallasos sense Fronteres.
Des del Govern d'Andorra s’ha expressat l’enhorabona a Robles pel reconeixement rebut i s’ha destacat la seva tasca i compromís amb la promoció de les arts escèniques, que han contribuït a consolidar el panorama cultural andorrà i a projectar-lo més enllà de les fronteres del país.