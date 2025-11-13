Solidaritat

Soldeu, el Tarter i Pal Arinsal recapten 1.008 euros per Bicicletes Sense Fronteres

La donació s’ha aconseguit gràcies a 1.380 microdonacions dels clients durant la temporada d'estiu

Infants amb les bicicletes de Bicicletes Sense Fronteres al Senegal.

Infants amb les bicicletes de Bicicletes Sense Fronteres al Senegal.

Redacció
Andorra la Vella

Les estacions de Grandvalira SoldeuEl Tarter i Pal Arinsal (SETAP365) han fet una nova donació solidària de 1.008 euros al projecte educatiu de Bicicletes Sense Fronteres al Senegal. En total s'han registrat 1.380 microdonacions en base a la iniciativa d’arrodoniment solidari, en què els clients poden arrodonir l’import de les seves compres amb targeta.

Bicicletes Sense Fronteres, és una entitat que afavoreix l’accés a l’educació al Senegal mitjançant l’entrega de bicicletes a estudiants que viuen a més de 5 quilòmetres de l’escola. Amb l’import recaptat es podran adquirir tres bicicletes, contribuint a reduir l’absentisme escolar i millorar el rendiment acadèmic.

La campanya compta amb el suport de Worldcoo i Univers Bomosa, i des dels seus inicis ha permès recaptar prop de 20.000 euros per a projectes socials. La pròxima donació es destinarà a Càritas Andorrana, per donar suport educatiu a infants i joves en situació vulnerable.

