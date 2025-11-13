Solidaritat
Soldeu, el Tarter i Pal Arinsal recapten 1.008 euros per Bicicletes Sense Fronteres
La donació s’ha aconseguit gràcies a 1.380 microdonacions dels clients durant la temporada d'estiu
Les estacions de Grandvalira Soldeu – El Tarter i Pal Arinsal (SETAP365) han fet una nova donació solidària de 1.008 euros al projecte educatiu de Bicicletes Sense Fronteres al Senegal. En total s'han registrat 1.380 microdonacions en base a la iniciativa d’arrodoniment solidari, en què els clients poden arrodonir l’import de les seves compres amb targeta.
Bicicletes Sense Fronteres, és una entitat que afavoreix l’accés a l’educació al Senegal mitjançant l’entrega de bicicletes a estudiants que viuen a més de 5 quilòmetres de l’escola. Amb l’import recaptat es podran adquirir tres bicicletes, contribuint a reduir l’absentisme escolar i millorar el rendiment acadèmic.
La campanya compta amb el suport de Worldcoo i Univers Bomosa, i des dels seus inicis ha permès recaptar prop de 20.000 euros per a projectes socials. La pròxima donació es destinarà a Càritas Andorrana, per donar suport educatiu a infants i joves en situació vulnerable.