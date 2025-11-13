PENSIONS
El fons de jubilació apunta a un model mixt
Jordi Cinca avisa que “hem de ser valents” per fer el pas cap a una nova fórmula
El president del fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca, va apuntar ahir, durant la segona conferència del cicle Pensions del futur, reptes i oportunitats d’avui, que exemples com el Regne Unit, França o Geòrgia mostren vies per avançar cap a sistemes mixtos que puguin combinar el fons públic de repartiment amb mecanismes de capitalització individuals i empresarials. “No cal inventar res nou, però sí ser valents per fer el pas”, va insistir. També va plantejar la necessitat de pensar en el futur, “a 20 o 25 anys vista”, per a la pròxima legislació. Cinca va assegurar que la salut dels fons “és bona” i que els recursos disponibles “estan ben gestionats, amb rendibilitats moderades però sostingudes”. Tot i això, va advertir que la solidesa del sistema “no és tan robusta si es compara amb els compromisos adquirits amb tots els cotitzants al llarg de les últimes dècades”.
Segons Cinca, el fons –que ja s’apropa als 2.000 milions d’euros– ofereix un marge suficient per afrontar els “canvis estructurals i profunds” necessaris per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. En aquest sentit, va remarcar que no n’hi ha prou amb reformes “paramètriques”, com ara augmentar l’edat de jubilació o les cotitzacions, sinó que cal “una transformació de model”.
Sobre la comissió de sostenibilitat de les pensions, Cinca va explicar que els tècnics del fons han mantingut diverses reunions de treball amb els legisladors, als quals proporcionen informació per facilitar la presa de decisions. Es va mostrar confiat que “en els pròxims mesos” es presentarà una proposta de reforma, tot i reconèixer que “no serà la ideal des d’un punt de vista tècnic”, perquè hi ha d’haver “equilibris polítics”.
Finalment, el president del fons de reserva de jubilació va defensar la necessitat de mantenir un endeutament públic “molt controlat”, especialment en un país petit com ara Andorra. Va advertir que, quan el sistema deixi de generar superàvit, serà essencial comptar amb unes finances públiques sanejades per poder continuar pagant les pensions sense posar en risc la sostenibilitat del conjunt de l’economia.